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Cuatro playas de Yucatán menos afectadas por la erosión costera para visitar en Verano 2026

La costa de Yucatán ha sido afectada por la erosión, causando la grave pérdida de los arenales.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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Celestún destaca por sus aguas cristalinas
Celestún destaca por sus aguas cristalinas / Especial

Si se buca una playa tranquila para las vacaciones de verano 2026, Yucatán cuenta con destinos que conservan paisajes naturales, aguas tranquilas y espacios ideales para descansar lejos de las zonas con mayor presión turística.

Y es que aunque la erosión costera es un fenómeno que afecta distintos puntos del litoral yucateco, existen playas que mantienen mejores condiciones para recibir visitantes y disfrutar del mar.

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La erosión costera continúa siendo uno de los principales retos ambientales de la costa de Yucatán, debido a factores naturales y al impacto del desarrollo urbano en algunas zonas.

Por ello, para esta temporada vacacional destacan alternativas donde la naturaleza, la tranquilidad y las actividades ecoturísticas son protagonistas.

  • Sisal
  • El Cuyo
  • Celestún
  • San Felipe

Recomendaciones para visitar las playas de Yucatán en Verano 2026

Para las vacaciones de Verano 2026, destinos como Sisal, Celestún, San Felipe y El Cuyo representan alternativas para disfrutar las playas de Yucatán con paisajes naturales, tranquilidad y menor saturación turística, mientras continúan los esfuerzos para proteger el litoral del estado.

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  • Revisar las condiciones del clima antes de viajar.
  • Respetar dunas, manglares y áreas naturales protegidas.
  • Evitar dejar residuos en la playa.
  • Consumir productos y servicios de prestadores locales.

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