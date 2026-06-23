Calificaciones Segey 2026: así puedes consultar la boleta final del ciclo escolar 2025-2026

Ante el fin del ciclo escolar 2025-2026 este viernes 26 de junio en Yucatán, padres de familia solamente esperarán los resultados finales rumbo al siguiente periodo e inicio de las vacaciones de Verano.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) los docentes aún tendrán que asistir al último Consejo Técnico Escolar (CCT) este lunes 29 de junio.

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Posteriormente, será hasta el 3 de julio cuando concluya la descarga administrativa, por lo que será a partir de esta fecha cuando se comenzará a publicar los resultados del ciclo escolar.

¿Cómo consultar las calificaciones 2026?

A través de la página oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán se podrá consultar las calificaciones finales de los estudiantes de nivel básico.

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Ingresa a https://controlescolar.yucatan.gob.mx/consulta_padres

Entra con el CURP del alumno

Una vez dentro se podrá conocer todos los detalles del cierre del ciclo escolar 2025-2026 de los estudiantes de Yucatán.