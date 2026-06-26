Golpe a invasores en Celestún: tres hombres quedan presos por despojo de un predio

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Cayetano del Carmen C.M., Lainer Marvin C.Ch. y Luis Adrian Ch. Ch., señalados por el delito de despojo de cosa inmueble, luego de que presuntamente ingresaron sin autorización a un predio ubicado en la localidad de Celestún.

De acuerdo con la información integrada en la causa penal 61/2026, los tres hombres habrían ocupado un inmueble de tablaje rústico sin contar con el permiso de los propietarios. Cuando los dueños intentaron recuperar la posesión del terreno, presuntamente se les impidió el acceso al lugar.

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Durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación solicitaron al juez la vinculación a proceso de los acusados; sin embargo, la resolución sobre su situación jurídica será definida el próximo 28 de junio, debido a que los imputados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para continuar con el análisis del caso.

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Mientras avanza el proceso, la autoridad judicial determinó que los tres permanecerán privados de la libertad, al imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuarán bajo custodia durante el desarrollo de las investigaciones.