Protección Civil alerta por polvo del Sahara en Yucatán: así afectará del 27 al 29 de junio

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que del 27 al 29 de junio se prevé la presencia moderada de aerosoles en la Península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del modelo CAMS, debido principalmente a partículas como polvo del Sahara y sales marinas.

El fenómeno podría ocasionar en Yucatán condiciones como ambiente brumoso, tardes con tonos rojizos en el cielo, reducción de la visibilidad y molestias en personas sensibles a las partículas suspendidas en el aire.

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Aunque el modelo no establece por ahora un episodio de mala calidad del aire, Procivy recomendó mantener vigilancia preventiva, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños, quienes podrían presentar mayor sensibilidad ante estos cambios en la atmósfera.

Recomendaciones ante la presencia de polvo del Sahara y aerosoles en Yucatán

Ante estas condiciones, las Coordinación de Protección Civil llamó a tomar recomendaciones, entre ellas:

Evitar actividades prolongadas al aire libre si se presentan molestias respiratorias.

Mantener especial cuidado con niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos como asma o alergias.

Cerrar puertas y ventanas si se percibe acumulación de polvo en el ambiente.

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Mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

Usar cubrebocas si se presentan molestias por polvo o partículas suspendidas, especialmente en personas sensibles.

Consultar atención médica en caso de dificultad para respirar, irritación intensa o síntomas persistentes.

Procivy señaló que continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y ambientales en Yucatán, por lo que pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización.