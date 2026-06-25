Clima en Yucatán 26 de junio: Onda Tropical 12 dejaría lluvias fuertes este viernes

Durante este viernes 26 de junio se prevén lluvias de diversas intensidades acompañadas de ambiente muy caluroso en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que estas afectaciones se deberán a la humedad asociada a la onda tropical núm. 12, que se ubicará sobre el mar Caribe occidental y Centroamérica, en interacción con inestabilidad en altura.

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Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este y este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste y noreste en el litoral yucateco y campechano, respectivamente.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.