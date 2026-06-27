“Por mis tatuajes me llamó demonio”: Pareja acusa discriminación y agresión en Tizimín

Una pareja denunció haber sido presuntamente agredida por una mujer al interior de una taquería en Tizimín, luego de que, según su versión, fueron señalados y atacados por su apariencia debido a los tatuajes que portaban.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que una de las afectadas relató el momento que vivió junto a su pareja cuando acudieron a desayunar a un puesto de comida ubicado sobre la calle 51.

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De acuerdo con su testimonio, al llegar al establecimiento una mujer habría comenzado a comportarse de manera hostil hacia ellos, incluso tomó una cruz que llevaba consigo y presuntamente los insultó, al señalar que “eran del diablo” por sus tatuajes.

La situación habría escalado cuando, según la denuncia de la pareja, la mujer utilizó la cruz para agredir físicamente a la víctima, lo que provocó una discusión y llevó a solicitar la intervención de las autoridades.

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En la grabación, la afectada, visiblemente molesta, indicó que acudirían ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por los hechos y por presunta discriminación.