Apagones afectan a comunidades de Felipe Carrillo Puerto; denuncian horas sin luz

Un malestar ha generado en un sector de la colonia Javier Rojo Gómez, debido a un corte en el servicio de energía eléctrica por casi seis horas, sin que los usuarios sepan el origen del fallo. Mientras que en la comunidad de Santa Rosa, desde la medianoche se registró un fallo que vino a dejar a la mitad de la población sin este servicio, generando que la población no pueda contar con el suministro de agua potable.

De acuerdo a información que se pudo indagar con algunos vecinos de la calle 58 entre las calles 49 y 51, de la colonia Javier Rojo Gómez, indicaron que desde a las 07:00 horas, se vio interrumpido el servicio de energía eléctrica, lo que vino a afectar las actividades cotidianas en este sector de esta colonia.

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Gabriela "N"una de las afectadas, refirió que desde las siete de la mañana se interrumpió el servicio de energía eléctrica y desconocían el origen, por lo que vino a afectar no solo las labores del hogar, sino de oficinas que se localizan en este sector de esta colonia e incluso se tiene, tiendas y un plantel educativo de nivel preescolar.

Siguió diciendo que “junto con otras vecinas se hizo el respectivo reporte para que de esta manera la Comisión Federal de Electricidad, tenga conocimiento sobre esta falla, pero fue después de las 13:00 horas cuando se restableció el suministro eléctrico y se pueda reanudar las actividades en esta zona donde radicamos o en su caso se trabaja en oficina.

Agregó que “no sabemos que realmente sucedió pero si nos vino a afectar por mas de seis horas nuestras actividades.

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De igual manera vecinos y trabajadores de la máxima casa de Estudios del Tecnológico Nacional de México reportaron un apagón por varios minutos por esta zona, sin que hasta el momento se conozca los motivos de este fallo.

Mientras que habitantes de la comunidad de Sants Rosa, informaron de otro fallo en el suministro eléctrico, situación que se vino a presentar cerca de la medianoche y hasta la tarde de este jueves, siguen sin energía eléctrica la pitad de la población, lo que genera serios problemas a otros servicios.