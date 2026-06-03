¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 3 de junio? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La influencia de una vaguada en altura, el ingreso de aire marítimo tropical y el paso de la Onda Tropical Número 4 mantendrán condiciones inestables este miércoles 3 de junio de 2026 en Yucatán, donde se esperan lluvias moderadas y fuertes principalmente durante la tarde y noche, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se presentarán en municipios costeros y del noroeste del estado, incluyendo Mérida, donde existe potencial de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

¿A qué hora comenzará a llover en Yucatán este miércoles 3 de junio?

Protección Civil Yucatán indicó que las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, extendiéndose hacia la noche en gran parte del territorio estatal.

En Mérida, autoridades municipales señalaron que desde la mañana prevalecerán los nublados, aunque el mayor potencial de tormentas se espera entre la tarde y noche, debido a la interacción de humedad con inestabilidad atmosférica superior y la presencia de la Onda Tropical No. 4 al sur de la Península de Yucatán.

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Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente y acompañarse de descargas eléctricas, así como rachas de viento superiores a 35 km/h al paso de las nubes de tormenta.

Municipios donde lloverá más fuerte este miércoles en Yucatán

Según Protección Civil, las lluvias de mayor intensidad podrían concentrarse en:

Mérida

Progreso y municipios costeros

Zona noroeste del estado

Municipios cercanos al litoral yucateco

Además, se mantiene vigilancia sobre posibles tormentas fuertes en diferentes puntos de la entidad debido al avance de la onda tropical.

Temperaturas extremas seguirán en Yucatán pese a las lluvias

Aunque este miércoles 3 de junio se esperan lluvias moderadas y fuertes en distintas zonas de Yucatán, las altas temperaturas continuarán afectando gran parte del estado, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

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De acuerdo con Protección Civil Yucatán, el ambiente será muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 36 y 38° C en municipios como Mérida, Izamal, Espita, Sotuta, Homún, Abalá, Ticul y Maxcanú. Incluso, en la zona sur del estado, particularmente en Tekax y municipios cercanos, los valores podrían alcanzar entre 38 y 39° C.

En los municipios costeros, aunque el ambiente será ligeramente menos extremo por efecto del viento marítimo, las temperaturas oscilarán entre los 32 y 34° C durante el día.

En el caso de Mérida, Protección Civil municipal informó que la temperatura máxima rondará entre los 33 y 35° C alrededor del mediodía, mientras que durante la madrugada y primeras horas de la mañana se registraron mínimas de entre 23 y 25° C.

Autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al Sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como tomar precauciones ante la combinación de calor extremo y posibles tormentas durante la tarde y noche.

Alertan por fuertes vientos y oleaje en la costa de Yucatán

El viento dominará del sureste y norte con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque en zonas de tormenta podrían registrarse rachas superiores a 60 km/h.

Asimismo, el oleaje en la costa yucateca será de entre 1 y 1.5 metros, por lo que autoridades recomiendan precaución a embarcaciones menores y actividades marítimas.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, encharcamientos y fuertes rachas de viento durante la tarde y noche de este miércoles.