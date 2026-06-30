Acanceh se viste de fe: inicia la tradición previa al Día del Yucateco

Entre Dianas, oraciones y muestras de fervor, decenas de fieles de Acanceh participaron en la tradicional bajada chica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ceremonia con la que dieron inicio las actividades religiosas que se desarrollarán durante las próximas dos semanas en el municipio.

La sagrada imagen fue descendida de su capilla, luego de que previamente se realizara la bajada de San Juan Diego. Posteriormente, la Guadalupana fue llevada en procesión hasta la cancha parroquial, donde el sacerdote Armín Rivero Castillo presidió el rosario y celebró una misa especial ante numerosos devotos que acudieron con flores y veladoras.

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Durante la homilía, el sacerdote recordó que esta celebración marca el comienzo de las actividades con motivo del Día del Yucateco, que cada 12 de julio se conmemora en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, con una misa en la que participan miles de personas nacidas en el estado y que ahora radican en la capital del país.

En Acanceh, esta tradición incluye rosarios, peregrinaciones, procesiones y celebraciones eucarísticas en honor a la Morenita del Tepeyac. La llamada bajada chica se realiza a finales de junio como antesala de esa fecha, mientras que un segundo descenso tiene lugar a finales de octubre, previo a las festividades guadalupanas del 12 de diciembre.

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Al concluir la eucaristía, la imagen fue trasladada al interior de la parroquia de la Natividad, donde permanecerá hasta el próximo 12 de julio.

Durante los siguientes días continuarán las actividades religiosas, en una tradición que año con año reúne a cientos de fieles del municipio para manifestar su devoción por la Virgen.