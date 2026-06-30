Predio vuelve a estar bajo la lupa en Hunucmá; ahora investigan presunta venta de drogas

Un fuerte operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo durante la madrugada de ayer en la colonia San Pool en Hunucmá donde fue asegurado un predio por un presunto caso relacionado con la venta de narcóticos.

La movilización se registró en un inmueble ubicado sobre la calle 16 entre 21 y 23, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre presuntas actividades ilícitas en ese domicilio.

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Durante las diligencias, las autoridades acordonaron la zona y colocaron sellos de aseguramiento en la vivienda, mientras realizaban las investigaciones correspondientes. En el interior del predio se observó un automóvil blanco estacionado, el cual también quedó bajo resguardo de las autoridades.

El despliegue policiaco llamó la atención de vecinos del sector, quienes permanecieron a distancia observando las maniobras. Algunos habitantes, que solicitaron mantener el anonimato, recordaron que el mismo inmueble ya había sido asegurado hace aproximadamente dos años, cuando se investigó el fallecimiento de una mujer ocurrido en ese lugar.

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De manera extraoficial trascendió que durante la intervención una persona fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no han emitido información oficial sobre el resultado del operativo ni sobre los posibles delitos que se indagan.

El hecho generó numerosos comentarios entre la población, cuyos habitantes manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad para combatir los delitos relacionados con la venta de drogas y reforzar la tranquilidad en el municipio.