Inscripciones a licenciatura UADY 2026: fechas, requisitos y documentos para nuevo ingreso

Las y los estudiantes admitidos a una licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ya pueden iniciar su proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026, el cual contempla fechas en línea y una etapa presencial para completar el registro como estudiantes de nuevo ingreso.

La institución informó que para que la inscripción sea válida, las personas aceptadas deberán haber concluido sus estudios de bachillerato a más tardar el 7 de agosto de 2026.

Fechas de inscripción a licenciatura UADY 2026

El proceso de inscripción contará con dos periodos para que las y los aspirantes admitidos completen el trámite:

Del 29 de junio al 15 de julio de 2026: proceso en línea.

proceso en línea. 6 y 7 de agosto de 2026: proceso presencial.

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La inscripción se divide en dos fases principales: registro de inscripción y entrega de documentos.

Fase I: Registro de inscripción UADY 2026

Las personas admitidas en la etapa 5 que iniciarán estudios en agosto de 2026 o enero de 2027 deberán ingresar al sitio del Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI) para realizar el registro. Durante esta fase deberán:

Llenar la hoja estadística de primer ingreso con datos completos y correctos.

Realizar el pago de la cuota de inscripción en línea o generar la ficha de depósito para realizar el pago en ventanilla bancaria.

El registro podrá realizarse dentro del periodo del 29 de junio al 15 de julio, así como los días 6 y 7 de agosto de 2026.

Entrega de documentos para inscripción UADY

La segunda fase corresponde a la entrega de documentos, la cual tendrá dos oportunidades:

Primera oportunidad (en línea):

Del 29 de junio al 15 de julio de 2026.

Segunda oportunidad (presencial):

6 y 7 de agosto de 2026.

La documentación deberá cargarse a través del portal del SICEI, donde los estudiantes podrán enviar archivos electrónicos descargados de plataformas oficiales o documentos digitalizados en formato PDF con un peso máximo de 1.5 MB.

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Documentos que solicita la UADY para inscripción de licenciatura

Las personas admitidas deberán presentar los siguientes documentos:

Certificado original de estudios completos de bachillerato.

En caso de que el certificado esté en trámite, una constancia oficial con sello de la institución educativa que confirme la conclusión del bachillerato.

Oficio original de revalidación expedido por la UADY, si los estudios fueron realizados en una institución no incorporada.

Acta de nacimiento original.

CURP emitida por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y verificada por el Registro Civil.

Documento de asignación de Número de Seguridad Social (NSS) o tarjeta de NSS con cadena y sello digital.

La UADY indicó que quienes entreguen una constancia por certificado en trámite deberán entregar posteriormente el certificado de estudios completos en las oficinas de Control Escolar de su facultad a más tardar el 30 de octubre de 2026.