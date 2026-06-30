Verano 2026: Aquí habrá operativos de vigilancia en Yucatán en julio y agosto

Durante el periodo vacacional de verano 2026, autoridades de Yucatán reforzarán los operativos de seguridad vial con la instalación de filtros de alcoholímetro en distintos puntos estratégicos del estado, principalmente en carreteras de mayor afluencia y zonas cercanas a sitios turísticos.

La medida busca prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante y garantizar traslados más seguros para habitantes y visitantes que recorrerán municipios y destinos turísticos durante esta temporada.

Los operativos se concentrarán en vialidades con mayor movimiento vehicular, especialmente aquellas que conectan con playas, zonas arqueológicas, pueblos con atractivos turísticos y áreas donde suele incrementarse la movilidad durante las vacaciones.

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Entre los puntos de vigilancia se contemplan carreteras estatales y federales con alta circulación, así como accesos a destinos como la costa yucateca, donde aumenta la llegada de turistas durante los meses de verano.

Además de los filtros de alcoholímetro, los operativos incluirán acciones de vigilancia para detectar exceso de velocidad, falta de documentación, uso incorrecto del cinturón de seguridad y otras conductas que puedan poner en riesgo a los automovilistas.

Las autoridades exhortaron a quienes planeen salir de viaje durante el verano 2026 a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, designar a un conductor responsable y revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de iniciar cualquier recorrido.

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También recomendaron tomar precauciones en horarios de mayor afluencia, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a los señalamientos viales, debido al incremento esperado de visitantes en carreteras y zonas turísticas de Yucatán.

Con estos operativos, las autoridades buscan reducir incidentes viales durante una de las temporadas con mayor movimiento turístico del año y mantener condiciones seguras para quienes transiten por el estado.