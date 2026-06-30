Presentan torneo Open Fishing en Progreso a beneficio de la Casa Hogar para el Desamparado

Con el objetivo de recaudar fondos para la Casa Hogar para el Desamparado A.C., fue presentado el torneo Open Fishing, que se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Malecón de Progreso y ofrecerá una premiación de 40 mil pesos en especie, consistente en electrodomésticos, tarjetas de regalo y otros donativos.

Los detalles del evento fueron dados a conocer por Liliana Águilar Mendoza, dama voluntaria de la Casa Hogar; José Luis Pérez Sáenz, coordinador del torneo de pesca; y Carime Villamil Novelo, coordinadora de Relaciones Públicas.

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"Esta es una casa que apoya a la gente desamparada, donde buscamos que quienes llegan a ella se sientan como si estuvieran en su propio hogar", expresó.

Explicó que en la institución se brinda atención integral a personas en situación vulnerable, proporcionándoles alimentos, ropa y, sobre todo, un ambiente digno y cálido que fortalezca su calidad de vida.

Por su parte, José Luis Pérez Sáenz señaló que el torneo forma parte de las actividades de verano de OpenSky RC, organización que además promueve eventos deportivos, culturales y religiosos.

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Detalló que la competencia se realizará el sábado 25 de julio en Playa Malecón Internacional, en la zona del Carrusel, donde además del torneo de pesca se ofrecerá un Day Pass para quienes deseen disfrutar de un día de convivencia y recreación.

El torneo contempla dos categorías de embarcaciones: de 23 pies o menores, con un donativo de inscripción de 2,500 pesos, y de 24 pies o mayores, con un donativo de 3,500 pesos.

Asimismo, estará disponible la opción de renta de lancha por 5,000 pesos, la cual incluye una embarcación con toldo con capacidad para hasta seis personas.

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Para quienes no participen en la competencia, se ofrecerá un Day Pass con un donativo de 250 pesos, que incluirá alimentos, bebidas y la participación en una rifa.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta causa benéfica, ya sea participando en el torneo o disfrutando de las actividades programadas, ya que lo recaudado será destinado a fortalecer la labor que realiza la Casa Hogar para el Desamparado A.C.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 9992 17 69 55.

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