Rescatan 36 mascotas tras inundaciones en Mérida por intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en distintos sectores de la capital yucateca han dejado afectaciones en viviendas y calles, pero también han puesto en riesgo a animales domésticos.

Como parte de las acciones de atención a la emergencia, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ayuntamiento de Mérida reportó el rescate de 36 mascotas que se encontraban en condiciones vulnerables debido a las inundaciones.

El director de la dependencia, Raúl Escalante, informó que del total de animales resguardados, 30 fueron trasladados desde una colonia afectada por inundaciones, mientras que otros seis provenían de un refugio temporal en la comisaría de San José Tzal.

De acuerdo con el funcionario, todos los ejemplares se encuentran estables y ninguno presentó daños graves relacionados con la contingencia climática. Destacó que la cifra pudo haber sido considerablemente mayor, pero “muchos vecinos buscaron alternativas para proteger a sus animales y también para resguardarse ellos mismos, lo que ayudó a disminuir la cantidad de rescates que tuvo que realizar la autoridad”, explicó.

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Respaldo solidario

La atención a los animales afectados ha contado con el respaldo de organizaciones y empresas especializadas en bienestar animal. Entre ellas la organización internacional IFAW, dedicada a la protección y rescate durante emergencias y desastres naturales, que proporcionó alimento, equipo e insumos de apoyo pocas horas después de iniciada la contingencia. También se sumó la empresa Royal Canin con la entrega de alimento para los ejemplares bajo resguardo.

Escalante señaló que actualmente la UBA mantiene capacidad operativa para atender nuevos reportes en caso de que las condiciones meteorológicas continúen generando afectaciones en el municipio.

Ante la posibilidad de que persistan las precipitaciones, exhortó a la población a extremar precauciones para evitar que perros y gatos permanezcan expuestos a zonas inundables o a estructuras inseguras.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones se encuentra no dejar solos a los animales en patios o áreas susceptibles de anegarse mientras los propietarios se encuentran fuera de casa; verificar que techos improvisados, láminas o refugios colocados para protegerlos del Sol y la lluvia estén correctamente asegurados, ya que los fuertes vientos pueden convertirlos en un peligro.

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También, revisar los espacios donde permanecen amarrados o confinados los animales, con el fin de evitar que queden atrapados por el aumento del nivel del agua o sufran accidentes derivados de las condiciones climáticas.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar casos de animales en situación de riesgo mediante la línea Ayuntatel 070, así como a través de los canales oficiales de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento. Para agilizar la atención, se recomienda proporcionar la ubicación exacta y referencias del sitio donde se encuentra el animal.

La dependencia municipal reiteró que la colaboración ciudadana resulta fundamental durante este tipo de contingencias.