Conductor del Va y Ven es retirado tras denuncia por “conducir con sueño” en Mérida

Luego de que se viralizara un video en el que un conductor del Sistema Va y Ven en Mérida presuntamente conducía adormilado, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) tomó las medidas para atender la denuncia.

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Fue a través de redes sociales donde un usuario compartió que un chofer de la ruta 61 52 Norte-Villas La Hacienda del Va y Ven se encontraba adormilado mientras circulaba con pasajeros a bordo.

Ante esta situación, la ATY indicó que fuer activado el mecanismo de atención y seguimiento correspondiente ante la denuncia.

Por esta razón se procedió a retirar al operador de sus funciones mientras se llevan a cabo las revisiones correspondientes.

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La Agencia reiteró que la segurdiad de los usuarios es prioridad en la operación de los conductores, por lo que se continuará actuando ante cualquier situación que comprometa la prestación del servicio.