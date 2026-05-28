Choferes de la ruta Circuito Metropolitano del Va y Ven en Mérida cumplen una semana de protesta

Operadores del sistema de transporte público Va y Ven que mantenían un paro laboral en las instalaciones de la empresa concesionaria Circuito Metropolitano entregaron ayer el encierro y el taller ubicados en la colonia Sambulá, aunque advirtieron que la protesta continuará debido a la falta de acuerdos con la empresa.

La salida de los trabajadores ocurrió durante la mañana, luego de varios días de mantener detenidas las operaciones en las instalaciones de la concesionaria.

Al abandonar el lugar, afirmaron que tanto las unidades como el taller fueron entregados en óptimas condiciones y rechazaron versiones sobre presuntos daños o actos vandálicos.

“Todo se entrega tal y como estaba”, señalaron algunos de los trabajadores al retirarse del predio, donde permanecen alrededor de 38 autobuses del sistema Va y Ven.

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Los choferes insistieron en que, hasta ahora, no existe ningún acuerdo con la empresa concesionaria y tampoco ha habido comunicación directa para resolver el conflicto laboral que detonó el paro.

Origen del conflicto

El conflicto entre la empresa Circuito Metropolitano y el sistema Va y Ven se originó por un paro de operadores que denunciaron bajos salarios, jornadas extensas, descuentos indebidos, falta de contratos claros y promesas incumplidas de aumento salarial. El pasado 21 de mayo los inconformes suspendieron el servicio de las rutas interior y exterior.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) activó un operativo emergente con autobuses de otras concesionarias para evitar afectaciones a miles de usuarios. Además, suspendió temporalmente a la concesionaria al considerar que incurrió en incumplimientos reincidentes en la prestación del servicio. Actualmente, el servicio sigue operando bajo esquemas emergentes.

Piden mesa de diálogo

Durante la protesta, los trabajadores solicitaron la intervención del Gobierno del Estado y pidieron la instalación de una mesa de diálogo entre la empresa y los operadores, con el objetivo de buscar una solución a sus demandas laborales.

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Aunque decidieron desalojar las instalaciones, los choferes aclararon que ello no significa el fin de la movilización ni el retorno inmediato al servicio.

Por el contrario, advirtieron que mantendrán el paro laboral incluso después de que concluya la sanción impuesta por la ATY, la cual vence el próximo sábado.

En ese sentido, confirmaron que no retomarán actividades el próximo lunes, por lo que persiste la incertidumbre sobre la operación de la ruta Circuito Metropolitano y la disponibilidad de unidades para los usuarios del sistema Va y Ven en Mérida.

El conflicto ocurre en uno de los corredores de transporte más relevantes del esquema de movilidad impulsado por el Gobierno estatal, cuyo funcionamiento ha enfrentado presiones en los últimos meses derivadas de inconformidades laborales y operativas.

Hasta el momento, ni la empresa concesionaria ni la ATY han informado públicamente sobre posibles avances en las negociaciones con los operadores.