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¡Atención estos municipios de Yucatán! Tendrán brigadas de fumigación del 4 al 6 de junio

La Secretaría de Salud refuerza las brigadas de fumigación en municipios de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

4 de jun de 2026

1 min

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Refuerza Gobierno del Estado acciones contra mosquitos en Yucatán
Refuerza Gobierno del Estado acciones contra mosquitos en Yucatán / Especial

Del jueves 4 al sábado 6 de junio, 30 municipios de Yucatán tendrán brigadas de fumigación con el objetivo de prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya durante las próximas semanas.

Aunque las labores preventivas se realizan de manera permanente durante todo el año, explicó que la temporada de lluvias obliga a ampliar la cobertura de las estrategias de control, particularmente las relacionadas con la fumigación espacial y la eliminación de criaderos.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud

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Como parte de este operativo, la SSY cuenta con 40 equipos de nebulización montados en vehículos que serán distribuidos en diversas regiones del estado.

Además, se anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan de reforzamiento que abarcará los 106 municipios de Yucatán.

  • Jueves 4 de junio: Akil, Dzan, Dzitás, Hunucmá, Maní, Progreso y Tizimín
  • Viernes 5 de junio: Kanasín, Muna, Tizimín, Tzucacab y Yaxcabá
  • Sábado 6 de junio: Baca, Bokóbá, Cacalchén, Cansahcab, Conkal, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzindzantún, Halachó, Hocabá, Homún, Huhí, Ixil, Río Lagartos, Sotuta, Sucilá, Tecoh y Tekax.

La dependencia señaló que las condiciones actuales favorecen el aumento de distintas especies de mosquitos, entre ellas el Aedes aegypti, vector responsable de transmitir dengue, zika y chikungunya, enfermedades que históricamente registran un incremento durante los meses más lluviosos del año.

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La vigilancia cobra especial relevancia en una entidad donde el comportamiento del dengue suele estar estrechamente ligado a la temporada de precipitaciones.

Datos epidemiológicos recientes muestran que, aunque Yucatán mantiene cifras inferiores a las registradas en años anteriores, las autoridades sanitarias continúan considerando prioritarias las acciones preventivas para evitar repuntes durante el verano.

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