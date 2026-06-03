Clima en Yucatán 4 de junio: Habrá probables lluvias fuertes y calor hasta de 37 grados este jueves

Durante este jueves 4 de mayo se mantiene la probabilidad de lluvias en Yucatán, lo cual podría mantenerse durante unos días más, indicó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este jueves el ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México, en interacción con una vaguada térmica, el paso de la onda tropical núm. 4 al sur de la región y divergencia en altura, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Noticia Destacada Arquitectos advierten impacto de la rápida urbanización en la absorción del agua de lluvia en Mérida

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 37° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 23° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 35° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 34° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

Noticia Destacada Yucatán mantiene la vigilancia ante los riesgos y secuelas de las lluvias históricas

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 33° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.