Pagos Beca Rita Cetina: Calendario de pagos en Yucatán del 8 al 12 de junio

Del 8 al 12 de junio continuará el pago de los $1,900.00 pesos a los beneficiarios de Yucatán de la Beca Rita Cetina para secundaria correspondiente al bimestre mayo-junio, informó Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar.

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Detalló que los pagos se realizarán mediante un calendario del 1 al 12 de junio y se realizarán los pagos mediante la primera letra del primero apellido.

A las familias que tienen una hija o hijo en secundaria, este Programa para el Bienestar otorga 1,900 pesos bimestrales y, cuando hay dos o más hijos en este nivel, se añaden 700 pesos adicionales por cada uno.

DÍA LETRA DE PRIMER APELLIDO LUNES 8 DE JUNIO LETRA M MARTES 9 DE JUNIO LETRA N, Ñ, O, P y Q MIÉRCOLES 10 DE JUNIO LETRA R JUEVES 11 DE JUNIO LETRA S VIERNES 12 DE JUNIO LETRAS T, U, V, W, X, Y y Z Avanzan los pagos de la Beca Rita Cetina en Yucatán / Coordinación de Becas Bienestar

Los pagos se realizan en cinco bimestres a lo largo del año escolar, sin considerar julio y agosto por ser meses vacacionales.

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En todos los casos, la entrega de los recursos económicos se realiza directamente y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo unifica la operación y facilita el seguimiento de pagos en cada ciclo escolar.