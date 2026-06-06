Gobierno de Yucatán garantiza operación del Va y Ven pese a amenaza de paro por deuda millonaria de la ATY

El Gobierno de Yucatán garantizó que el servicio de transporte público en Mérida continuará operando, luego de las amenazas de consecionarios para paralizar labores por un adeudo de 189 millones de pesos de la Agencia de Transporte de Yucatán.

Mediante un comunicado, el Gobierno del Estado y la ATY garantizaron a las y los usuarios que el servicio del Sistema Metropolitano de Movilidad "Va y Ven" continuará operando con normalidad, “Ninguna familia yucateca se quedará sin transporte, porque la prioridad es la gente que todos los días utiliza este sistema para trasladarse, mencionaron”.

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Indicaron que atenderán conforme a contrato, los compromisos financieros y las obligaciones pendientes, mediante diálogo directo con las empresas concesionarias.

Asimismo, señalaron con claridad que Va y Ven operaba bajo un esquema de "kilómetro garantizado", diseñado desde su origen, que permitía pagos incluso por kilómetros no recorridos y generó sobrecostos insostenibles para el erario.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado actuó a través del Congreso del Estado, donde se aprobó el Decreto 187/2026, vigente desde el 26 de mayo, mediante el cual se sustituye dicho esquema por el pago por kilómetro efectivamente recorrido, además de crear una Junta Directiva y reforzar el monitoreo del sistema.

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Se trata de un modelo más justo para las y los contribuyentes, más transparente para las finanzas públicas y más sólido para las empresas concesionarias, al ordenar la operación y dar mayor certeza al servicio.

Para conducir esta transición, el Gobierno del Estado instalará de inmediato una mesa técnica y financiera con las empresas concesionarias y la Junta Directiva de la ATY, donde se conciliarán cuentas y se revisarán las condiciones contractuales con un propósito central: garantizar que el servicio no se interrumpa.