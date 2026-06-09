Clima en Yucatán 10 de junio: Nueva Onda Tropical favorecerá con lluvias intensas este miércoles

Durante este miércoles 10 de junio se prevé que retornen las lluvias muy fuertes en Yucatán, permaneciendo sus afectaciones hasta el fin de semana, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que la aproximación de una nueva Onda Tropical favorecerá con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán durante los próximos días, y en zonas con tormenta podrían presentarse descargas eléctricas abundantes y fuertes vientos.

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Además, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este y este-sureste de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 34° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 24° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 32° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

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Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 31° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24° y 30° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 31° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.