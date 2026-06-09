Como ahuyentar a los cuclines, insectos que aparecen tras las lluvias en Yucatán

Con la llegada de las lluvias en Yucatán también aumenta la presencia de los llamados “cuclines”, pequeños insectos voladores que suelen aparecer durante las noches, atraídos por la humedad y las luces de las viviendas.

Aunque no representan un peligro grave para las personas, su aparición masiva puede resultar molesta, especialmente porque invaden patios, focos, terrazas y hasta el interior de las casas durante la temporada de precipitaciones.

¿Qué son los cuclines?

En Yucatán se conoce popularmente como cuclines a diversos escarabajos o insectos voladores que emergen después de las primeras lluvias fuertes. Suelen concentrarse cerca de focos blancos, lámparas y superficies iluminadas.

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Estos insectos aparecen debido a la combinación de humedad, calor y tierra mojada, condiciones típicas del inicio de la temporada de lluvias en la región.

Cómo ahuyentar a los cuclines en casa

Existen varias medidas sencillas que pueden ayudar a reducir la presencia de cuclines dentro y fuera del hogar.

Cambiar focos blancos por luz cálida

Mantener puertas y ventanas cerradas

Evitar acumulación de humedad

Usar ventiladores

No usar insecticidas en exceso

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¿Los cuclines son peligrosos?

En la mayoría de los casos no representan riesgo para las personas, ya que no suelen picar ni transmitir enfermedades. Sin embargo, su presencia puede resultar incómoda debido a la gran cantidad en la que aparecen durante ciertas noches.

Autoridades y expertos recomiendan aplicar medidas preventivas simples y evitar prácticas riesgosas como quemar materiales dentro de casa para intentar ahuyentarlos, debido al humo y la contaminación que esto puede generar.