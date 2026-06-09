Crisis en escuelas normales de Yucatán: baja matrícula reduce plazas para maestros

La reducción de la matrícula escolar ha comenzado a limitar la creación de nuevas plazas docentes y a provocar el cierre de algunas escuelas normales, mientras otras enfrentan dificultades para mantenerse en operación, advirtió el dirigente de la Sección 57 del SNTE, Alejandro Chulim Cime.

El dirigente explicó que, aunque la carrera magisterial continúa despertando interés entre muchos jóvenes, la reducción en la demanda educativa y la escasez de plazas disponibles han comenzado a desincentivar el ingreso a las instituciones normalistas.

Cada año, señaló, egresan alrededor de 500 nuevos docentes de escuelas normales estatales, federales y particulares; sin embargo, el número de espacios laborales disponibles es considerablemente menor.

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“Hay muchos jóvenes interesados en ser maestros porque sigue siendo una profesión noble y con vocación de servicio, el problema es que las plazas cada vez son menos. Actualmente la mayoría de las vacantes que se ocupan corresponden a quienes se jubilan y no a nuevas contrataciones derivadas del crecimiento del sistema educativo”, explicó.

El cambio demográfico

Chulim Cime atribuyó parte del fenómeno a los cambios demográficos que experimenta la entidad y el país, particularmente a la disminución en el número de nacimientos y al cambio en los modelos familiares.

Indicó que la reducción de alumnos es visible desde el nivel preescolar y se extiende a primaria, secundaria y bachillerato, lo que ha obligado a realizar ajustes en la distribución de personal docente e incluso a replantear la operación de algunos centros educativos.

Aunque existen excepciones en zonas de crecimiento urbano acelerado –como Ciudad Caucel, Los Héroes y Las Américas– donde la demanda educativa se mantiene alta, la tendencia general en el estado es de una disminución progresiva de estudiantes.

“Hoy vemos una realidad diferente. Antes, los padres hacían largas filas para conseguir un espacio para sus hijos en las escuelas; ahora eso prácticamente ha desaparecido. La matrícula ha disminuido y repercute directamente en la necesidad de contar con más maestros”, comentó.

El líder sindical señaló que esta situación también afecta a las instituciones formadoras de docentes, particularmente a las normales particulares, algunas enfrentan problemas para captar alumnos suficientes que garanticen su operación.

Como ejemplo mencionó casos en Valladolid y Tizimín, donde algunos centros educativos han reducido considerablemente su matrícula e incluso enfrentan la posibilidad de cerrar.

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A esta situación se suma la reubicación de personal docente, la falta de apertura de nuevos planteles y la ausencia de programas significativos para la creación de plazas adicionales.

“Cuando disminuye la matrícula, algunas escuelas tienen que reorganizar grupos o reubicar maestros. Si además no se construyen nuevos planteles, las oportunidades laborales para los egresados se reducen todavía más”, explicó.

Confían en la recuperación

Pese al panorama actual, el dirigente sindical consideró que se trata de un fenómeno cíclico que podría estabilizarse en los próximos años conforme evolucionen las dinámicas demográficas y educativas del estado.

Mientras tanto, las plazas que continúan generándose corresponden principalmente a procesos de jubilación, por lo que los nuevos profesionistas deben competir por un número limitado de espacios.

“Es una situación complicada, pero también cíclica. En tres o cuatro años podría comenzar a observarse una recuperación. Por ahora, las oportunidades laborales están vinculadas principalmente a las vacantes que dejan quienes se jubilan”, concluyó.