Celebran con vaquería el aniversario de una agrupación en Acanceh, Yucatán

Se llevó a cabo la vaquería conmemorativa del sexto aniversario del grupo jaranero U puk siikal Acanceh, donde fueron coronadas sus dos embajadoras: Paola Guadalupe Chan May fue escogida como la representante juvenil y Azeneth Samira Chalé Chalé como la infantil.

La vaquería inició aproximadamente a las 23:00 horas con la entrada de grupos jaraneros provenientes de comunidades circunvecinas y otras localidades, quienes llegaron hasta el Palacio Municipal al ritmo de la tradicional Diana de bienvenida.

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Después de la presentación de los grupos participantes y las palabras de bienvenida a cargo de los representantes del grupo folclórico, se llevó a cabo la coronación de las nuevas embajadoras, las cuales fueron elegidas previamente en un certamen donde participaron ocho jóvenes y niñas.

Fueron escogidas como la representante juvenil e infantil Paola Guadalupe Chan May y Azeneth Samira Chalé Chalé, respectivamente, quienes aceptaron orgullosas sus bandas y tiaras.

Asimismo, después de la coronación, el conjunto, en compañía de los grupos invitados, presentó varias piezas de baile que deleitaron al público y pusieron de manifiesto su trayectoria como uno de los representantes de la jarana yucateca en la región.