Motul se llena de fiesta para celebrar el triunfo histórico de México

Cientos de aficionados de la selección mexicana salieron a las calles de Motul para celebrar el triunfo de la selección azteca.

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Las principales calles de la población quedaron abarrotadas por cientos de aficionados quienes disfrutan de este momento especial para la selección de nuestro país.

Los festejos se realizaron en el monumento de Felipe Carrillo Puerto ubicados en el norte y centro de la localidad, las autoridades locales mantuvieron el orden en las inmediaciones.

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En motocicleta, a pie o vehículo, desde los más pequeños hasta los adultos salieron para celebrar este momento histórico para el país que celebra la victoria azteca en todos los rincones del país sin excluir Motul.

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