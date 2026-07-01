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Yanetzy Pasten Olvera, la joven promesa de Champotón que sueña con representar a México

La atleta champotonera Yanetzy Pasten Olvera, de 18 años, continúa destacando a nivel nacional y trabaja para alcanzar los Panamericanos Junior 2027.

Por Jorge May

1 de jul de 2026

1 min

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Campeche tiene una nueva promesa deportiva: Yanetzy Pasten Olvera
Campeche tiene una nueva promesa deportiva: Yanetzy Pasten Olvera / Jorge May

De familia de atletas, Yanetzy Monserrath Pasten Olvera platicó con el diario Por Esto! para hablar de sus logros y metas a corto y largo plazo.

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Con tan solo 18 años, estudiante del Cetis 82, Yanetzy continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas del atletismo.

A mediados de mayo representó al Estado de Campeche en una competencia nacional organizada por la Conade en Nayarit, donde obtuvo el segundo lugar en la prueba de 5 mil metros marcha.

“El segundo nacional ocurrió en Jalisco, Guadalajara, donde aunque no llegué al podio, fue una experiencia y satisfacción. Un nacional es algo que te apasiona. Llegar a un nacional no es fácil”, destacó.

Además de su carrera deportiva, Yanetzy tiene el propósito de estudiar la Licenciatura en Comunicación, aunque su mayor meta es ser seleccionada en una olimpiada para representar a México.

Aunque a corto plazo, la joven atleta enfocará su preparación en buscar un lugar en los Junior Panamericanos que tendrán verificativo en 2027, y cuya sede aún se desconoce.

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JGH

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