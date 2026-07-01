Carambola en Campeche deja a un adulto mayor lesionado y daños en cuatro vehículos

Un adulto mayor resultó lesionado luego de protagonizar una carambola en el barrio de Santa Ana, quien circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante al subir a la banqueta y terminó impactándose contra un automóvil, lo que provocó una reacción en cadena que involucró a un total de cuatro unidades.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Ecuador, donde el primer vehículo golpeado salió proyectado contra otros tres automóviles que se encontraban en la zona, causando daños materiales de consideración, ante esto vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse del accidente.

Paramédicos del Sector Salud brindaron atención al conductor lesionado, mientras que elementos de la Policía Estatal y un grupo vecinal abanderaron el área para evitar otro percance.

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JGH