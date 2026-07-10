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Aseguran ocho escopetas y cartuchos durante revisión a cazadores en Ticul

Operativo de la SSP en Ticul deja aseguramiento de armas en la colonia San Juan.

Por Redacción Por Esto!

10 de jul de 2026

1 min

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Hallan escopetas y varios kilos de carne de venado y jabalí en predio de Ticul
Hallan escopetas y varios kilos de carne de venado y jabalí en predio de Ticul / Especial

Una revisión de vigilancia realizada por elementos de seguridad en el municipio de Ticul derivó en el aseguramiento de ocho escopetas de distintos calibres y 10 cartuchos útiles que eran transportados en una camioneta por un grupo de ocho personas.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle 12, entre 21 y 25, de la colonia San Juan, donde los agentes marcaron el alto a una camioneta Ford F-150 de color verde para una inspección preventiva.

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Al revisar el interior de la unidad localizaron las armas de fuego y los cartuchos, por lo que procedieron a su aseguramiento conforme al protocolo.

Durante la intervención, los ocupantes informaron a las autoridades que regresaban de una jornada de caza. Sin embargo, el armamento fue asegurado para los procedimientos legales correspondientes y la verificación de su situación.

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Al concluir la diligencia, los agentes determinaron que no existían elementos para detener a los ocho ocupantes, quienes continuaron su camino, mientras que las escopetas y los cartuchos quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y trámites de ley.

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