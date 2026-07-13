Costo de un taxi del Centro de Mérida a Progreso: esto es lo que podrías pagar en Verano 2026

Viajar del Centro Histórico de Mérida al puerto de Progreso en taxi es una de las opciones más cómodas para quienes buscan llegar directamente al malecón, hoteles o zonas de playa sin hacer transbordos.

El recorrido es de aproximadamente 35 kilómetros y suele tomar entre 30 y 40 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo del tráfico y las condiciones del clima.

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¿Cuánto cuesta un taxi del Centro de Mérida a Progreso?

El costo aproximado de un taxi convencional desde el Centro de Mérida hacia Progreso oscila entre 450 y 600 pesos, dependiendo del sitio donde se aborde la unidad, el horario y si la tarifa se negocia antes de iniciar el viaje.

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En el caso de plataformas digitales como Uber, el precio suele ubicarse entre 350 y 450 pesos, aunque puede aumentar cuando existe alta demanda o se activa la tarifa dinámica.

La alternativa más económica

Si el objetivo es ahorrar, el autobús de Auto Progreso continúa siendo la opción más accesible para llegar al puerto.

El boleto tiene un costo aproximado de 30 pesos por persona, por lo que representa una diferencia considerable frente al servicio de taxi.

Aunque el trayecto suele durar cerca de una hora, es una alternativa ampliamente utilizada por turistas y habitantes locales.