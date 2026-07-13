Festival de Papagayos y Cometas 2026 en Progreso: fechas, actividades y entrada gratuita

El Malecón Internacional de Progreso volverá a llenarse de color con la cuarta edición del Festival de Papagayos y Cometas Yucatán 2026, un evento que reunirá a familias, turistas y amantes de esta tradicional actividad durante un fin de semana de entretenimiento.

La cita será los días 18 y 19 de julio, de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en la Cancha Rosa "Poseidón", ubicada en el Malecón Internacional de Progreso. La entrada será completamente gratuita.

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El Festival de Papagayos y Cometas Yucatán se ha consolidado como una de las actividades recreativas más esperadas de la temporada vacacional en la costa yucateca.

Cada edición reúne a visitantes de Progreso, Mérida y otros municipios del estado, quienes aprovechan el fin de semana para disfrutar de un ambiente familiar, actividades al aire libre y el colorido espectáculo que ofrecen los papagayos y cometas sobre el mar.

Con esta cuarta edición, Progreso busca fortalecer su oferta turística durante las vacaciones de verano y ofrecer una experiencia gratuita para personas de todas las edades.

¿Qué habrá en el Festival de Papagayos y Cometas Yucatán 2026?

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades para todas las edades.

Entre las principales actividades se encuentran el concurso de papagayos, talleres recreativos, un bazar de emprendedores, espectáculos y la carrera de botargas.

Uno de los momentos más esperados será el vuelo nocturno de papagayos con luces LED, que ofrecerá un espectáculo visual cuando caiga la noche.

Además, cientos de papagayos y cometas de distintos tamaños, formas y colores pintarán el cielo de la costa yucateca, convirtiéndose en el principal atractivo del festival.

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Fechas, horarios y sede del Festival de Papagayos y Cometas

El evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de julio de 2026. El horario será de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche en ambos días.

La sede será la Cancha Rosa "Poseidón", ubicada en el Malecón Internacional de Progreso.

La entrada será gratuita, por lo que cualquier persona podrá asistir y disfrutar de las actividades programadas.