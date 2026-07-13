Uxmal y la Ruta Puuc esperan hasta 30% más visitantes en vacaciones de verano

Con infraestructura renovada y mejores servicios para los visitantes, las zonas arqueológicas de Uxmal y la Ruta Puuc se preparan para la temporada vacacional de verano, en la que autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estiman un incremento de entre 25 y 30 por ciento en la afluencia turística.

El director de la zona arqueológica de Uxmal y de la Ruta Puuc, José Huchim Herrera, informó que ya se encuentra en marcha el operativo de atención para garantizar que los principales sitios arqueológicos del Sur de Yucatán reciban a turistas nacionales y extranjeros en condiciones óptimas durante las próximas semanas.

Uno de los avances más importantes, explicó, fue la reactivación de las unidades de servicio en las zonas arqueológicas de Sayil, Xlapak y Labná, donde nuevamente funcionan los sanitarios y espacios de atención al público, luego de permanecer durante un largo periodo sin estos servicios.

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El arqueólogo destacó que estas mejoras permitirán ofrecer una mejor experiencia a quienes recorran la Ruta Puuc, uno de los circuitos arqueológicos más representativos de Yucatán por la riqueza arquitectónica de las antiguas ciudades mayas y su cercanía con Uxmal, declarada por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1996.

Durante un año normal, Uxmal recibe alrededor de 250 mil visitantes, pero en la temporada vacacional de verano la afluencia suele incrementarse de manera importante. Para este periodo se espera una asistencia diaria de entre mil 700 y 2,000 personas, impulsada tanto por el turismo nacional como por visitantes extranjeros.

Huchim Herrera señaló que los trabajos de investigación, conservación y habilitación de nuevas áreas de recorrido realizados en los últimos años también han permitido aumentar la capacidad de atención sin poner en riesgo la preservación del patrimonio arqueológico.

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Protección a estructuras

Además de distribuir mejor a los visitantes, estas acciones buscan reducir el desgaste de las estructuras prehispánicas y ofrecer recorridos más amplios, fortaleciendo la experiencia turística sin comprometer la conservación de los vestigios.

La Ruta Puuc integra algunos de los conjuntos arqueológicos más importantes del estado, entre ellos Sayil, Kabáh, Xlapak y Labná, caracterizados por su singular estilo arquitectónico, considerado uno de los más refinados del mundo maya.

Este circuito se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del Sur de Yucatán y un complemento para quienes visitan Uxmal.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a los visitantes para contribuir a la protección de estos espacios, respetando tanto el patrimonio arqueológico como la flora y fauna que forman parte del entorno natural de la región, a fin de garantizar su conservación para las futuras generaciones.