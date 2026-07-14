Suspenden operaciones de cinco rutas del Va y Ven en Mérida por bloqueo en encierro de unidades

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó la suspensión temporal del servicio en cinco rutas del Sistema Va y Ven debido a un bloqueo en el acceso al encierro de unidades de la empresa Mobility Mérida, situación derivada de una manifestación ajena a la dependencia y a la operación del sistema de transporte.

De acuerdo con la ATY, el bloqueo impide la salida de los autobuses, por lo que las unidades no pueden iniciar sus recorridos habituales, afectando a cientos de usuarios que utilizan estas rutas para trasladarse a sus destinos.

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¿Qué rutas del Va y Ven están suspendidas?

Las rutas que permanecen sin servicio son las siguientes:

R87 Santiago – Clínica Esperanza – Petronila.

R92 Avenida Jacinto Canek – Almendros – UPY.

R96 Animaya – Bicentenario.

R112 77 – Sambulá.

R113 66 – Amapola.

La dependencia precisó que la suspensión responde exclusivamente a la imposibilidad de movilizar las unidades debido al cierre del acceso al encierro de Mobility Mérida.

¿Cuándo se reanudará el servicio?

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que el servicio será restablecido una vez que existan condiciones de seguridad y circulación que permitan la salida de los autobuses y la operación normal de las rutas afectadas.

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Asimismo, lamentó las afectaciones ocasionadas a las y los usuarios que dependen diariamente del Sistema Va y Ven para sus traslados.

La ATY recomendó a las personas usuarias mantenerse atentas a sus canales oficiales, donde dará a conocer cualquier actualización relacionada con la reanudación del servicio y el estado de las rutas suspendidas.

Mientras persista el bloqueo, las cinco rutas permanecerán fuera de operación hasta nuevo aviso.