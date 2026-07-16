La historia que Yucatán olvidó: Museo Palacio Cantón de Mérida exhibe el legado afrodescendiente

La historia de Yucatán también está marcada por las voces y experiencias de la población afrodescendiente, una herencia que durante siglos permaneció relegada de la memoria colectiva.

Con el propósito de abrir un espacio de reflexión sobre esa realidad, el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón presenta la exposición Cuerpos resistentes: la transgresión social en Yucatán, una muestra que invita al público a redescubrir historias de identidad, resistencia y diversidad que forman parte del pasado y presente de la entidad.

La exhibición reúne testimonios, fotografías y documentos históricos que visibilizan la presencia afrodescendiente en la Península, al tiempo que plantea una reflexión sobre los procesos de discriminación, identidad y reconocimiento social que han acompañado a estas comunidades a lo largo de la historia.

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Historia de vida

Uno de los ejes centrales de la exposición es el testimonio de Rosa María Garduza Pino, quien comparte su experiencia personal sobre la construcción de su identidad y la manera en que, desde la infancia, enfrentó la percepción de la diferencia por el color de su piel, su cabello y sus rasgos físicos. Su relato forma parte de un recorrido que busca reconocer la diversidad como un componente esencial de la historia yucateca.

La muestra también recupera datos históricos que permiten dimensionar la presencia africana en el territorio novohispano. Entre 1580 y 1650, alrededor de 250 mil personas africanas llegaron a la Nueva España, muchas de las cuales participaron en la conformación social, económica y cultural de regiones como Yucatán, una aportación que durante décadas permaneció poco documentada en el imaginario colectivo.

Como parte del recorrido, los visitantes podrán conocer un valioso compendio fotográfico perteneciente al acervo documental de la familia Garduza Pino, cuyos archivos contribuyen a reconstruir la memoria histórica de la inmigración afrodescendiente en la entidad y evidencian la permanencia de estas raíces en la identidad cultural yucateca.

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La exposición forma parte de un proyecto impulsado con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el colectivo Puerta Abierta y diversas instituciones académicas y culturales dedicadas a la investigación del patrimonio histórico.

El Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, ubicado sobre el Paseo de Montejo, abre sus puertas de martes a domingo, en horario de 8:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:30 horas.

El costo de entrada es de 210 pesos para público general y 105 pesos para visitantes nacionales. El acceso es gratuito para estudiantes, docentes y personas adultas mayores que presenten credencial vigente, mientras que los domingos la entrada es libre para visitantes nacionales con identificación oficial.

Más que una exposición histórica, Cuerpos resistentes: la transgresión social en Yucatán propone un ejercicio de memoria colectiva que invita a reconocer que la identidad yucateca se ha construido a partir de múltiples raíces culturales. A través de testimonios y documentos, la muestra abre un espacio para el diálogo y el reconocimiento de una historia compartida que durante mucho tiempo permaneció al margen de la narrativa oficial.