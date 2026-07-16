Buscan despojar de su casa a una mujer en Hunucmá por un presunto préstamo de 150 mil pesos

“Estoy enferma, padezco diabetes e hipertensión arterial y, en ocasiones, hasta puedo perder el conocimiento. Todo esto es producto de una situación que no entiendo, no sé por qué unas personas que no conozco pretenden despojarme de mi casa, la única propiedad en la que vivo”, declaró María Isela Uicab, quien tiene su domicilio en un predio de la calle 29 entre 42 y 44 de Hunucmá.

La mujer, de 69 años, comentó que desde hace aproximadamente un año han llegado a su domicilio documentos de juzgados en los que le notifican que podrían quitarle su vivienda e incluso llevarla a la cárcel por préstamos sacados a su nombre.

“Desde entonces me están acosando constantemente. A raíz de esta situación me diagnosticaron diabetes y presión alta”, expresó.

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Indicó que no sabe leer ni escribir, pero que en diversas ocasiones han llegado a su casa personas desconocidas para advertirle que será desalojada debido a una supuesta deuda.

“Yo jamás he solicitado un préstamo a nadie. Todos los días trabajo para ganarme el sustento y tampoco le he prestado dinero a ninguna persona”, aseguró.

La afectada mostró un pagaré en el que aparece una cruz como supuesta firma y una huella digital, además del nombre de una mujer que figura como aval de un presunto préstamo por 150 mil pesos.

Sin embargo, afirmó que no conoce a la persona identificada como Cristina G. U. L., quien aparece en el documento, ni tampoco a un hombre identificado como Juan N., quien, según la documentación presentada por representantes de un juzgado civil del estado, estaría relacionado con el caso.

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“Yo no le debo dinero a nadie”, insistió la mujer, al tiempo que pidió el apoyo de alguna persona con conocimientos en materia jurídica para que la asesore y le explique qué está ocurriendo.

Explicó que desde hace un año vive bajo constantes amenazas de perder su patrimonio, pese a que no mantiene adeudo alguno con ninguna persona.

“Lo único que necesito es que alguien me explique qué está pasando y me ayude a presentarme ante las autoridades correspondientes para aclarar esta situación, porque ya está afectando mi salud”, concluyó.