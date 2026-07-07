Gobierno de Yucatán alerta por fraude con mensajes falsos de multas e impuestos; piden no abrir enlaces

El Gobierno del Estado de Yucatán emitió una alerta a la población por la circulación de mensajes fraudulentos enviados mediante SMS y WhatsApp que se hacen pasar por notificaciones oficiales para el pago de multas de tránsito o impuestos, con el propósito de obtener información personal y datos bancarios de las personas.

Las autoridades estatales advirtieron que esta modalidad de fraude digital utiliza mensajes que aparentan provenir de dependencias gubernamentales e incluyen enlaces para realizar supuestos pagos de contribuciones, derechos o sanciones administrativas.

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Sin embargo, el Gobierno del Estado aclaró que ninguna dependencia estatal envía enlaces de pago a través de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que pidió a la ciudadanía desconfiar de este tipo de comunicaciones.

¿Qué hacer si recibes un SMS o WhatsApp con supuestas multas o impuestos?

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron:

No abrir los enlaces incluidos en el mensaje.

No compartir información personal, bancaria o financiera.

Bloquear inmediatamente el número del remitente.

Eliminar el mensaje para evitar riesgos.

Reportar el intento de fraude a las autoridades correspondientes.

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Además, exhortaron a las y los ciudadanos a realizar cualquier trámite, consulta o pago únicamente mediante los portales y canales oficiales del Gobierno del Estado, evitando responder a mensajes que presionen para realizar pagos inmediatos o generen un sentido de urgencia.

Gobierno mantiene vigilancia contra fraudes cibernéticos

El Gobierno del Estado informó que, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene acciones permanentes para prevenir delitos cibernéticos y reforzar la protección de la ciudadanía frente a este tipo de estafas.

Finalmente, reiteró que la participación de la población es clave para reducir el impacto de estos fraudes, por lo que insistió en reportar cualquier mensaje sospechoso y utilizar exclusivamente los medios oficiales para efectuar pagos o consultar información relacionada con multas, impuestos o cualquier otro trámite gubernamental.