Comunidad celebra bajada del Santo Cristo y la Virgen

En un ambiente de fervor y tradición, la comunidad católica llevó a cabo la bajada de las imágenes del Santo Cristo de la Transfiguración y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, una ceremonia que marca el inicio de las festividades religiosas más importantes del año y que congregó a numerosos fieles en el templo.

Como lo dicta una costumbre transmitida por generaciones, las veneradas imágenes fueron descendidas de sus nichos y colocadas en altares especiales al pie del presbiterio, desde donde presidirán los novenarios y las celebraciones litúrgicas que se desarrollarán durante los próximos meses. Ambas imágenes acompañan a la de San Miguel Arcángel, patrono de la comunidad, cuya festividad se celebrará posteriormente.

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La ceremonia estuvo a cargo de los encargados de las devociones, cofrades y socios de los diferentes gremios religiosos, quienes cada año se organizan para preservar esta tradición que constituye uno de los pilares de la identidad religiosa del municipio.

Andrea Hau Chan, vecina de la comunidad, señaló: “Venimos a la iglesia para la alborada del novenario y con ello comienzan las fiestas patronales. Primero celebramos al Cristo de la Transfiguración y, semanas después, iniciamos la fiesta de Miguel Arcángel, quien visita los centros pastorales antes de su solemnidad”.

De acuerdo con la tradición local, la llamada alborada anuncia el comienzo del novenario del Santo Cristo de la Transfiguración. Es entonces cuando también se bajan las imágenes de San Miguel Arcángel y de la Virgen de la Concepción para permanecer en el presbiterio durante el desarrollo de las principales celebraciones religiosas.

Las novenas dedicadas al Cristo iniciarán el 29 de julio y concluirán el 6 de agosto, fecha en que la Iglesia celebra la solemnidad de la Transfiguración del Señor. Ese día se realizará la tradicional procesión por las calles del pueblo con las imágenes de Jesús, San Miguel Arcángel y la Virgen de la Concepción, acompañadas por cientos de fieles.

Aunque no existe un registro preciso sobre el origen de esta práctica, historiadores y pobladores coinciden en que se trata de una tradición con varios siglos de antigüedad, conservada con especial esmero por las familias.

Las imágenes también representan un importante patrimonio histórico y artístico. El Santo Cristo de la Transfiguración data de principios del siglo XVIII, mientras que existen registros de una cofradía indígena dedicada a la Virgen de la Concepción desde finales del siglo XVII.

En el caso de San Miguel Arcángel, aunque se desconoce la fecha exacta de elaboración de la imagen, se sabe que es el patrono del pueblo desde mediados del siglo XVI, cuando los franciscanos iniciaron la evangelización de la región.