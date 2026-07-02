Isstey alerta por fraude en Yucatán: ofrecen créditos de hasta 600 mil pesos mediante llamadas falsas

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) emitió una alerta dirigida a sus derechohabientes para prevenirlos sobre llamadas telefónicas fraudulentas en las que personas ajenas a la institución ofrecen supuestos créditos de hasta 600 mil pesos, con el objetivo de obtener información personal o cometer fraudes.

La dependencia informó que ha recibido diversos reportes de usuarios que han sido contactados por presuntos gestores, quienes aseguran otorgar préstamos en nombre del Instituto. Sin embargo, el Isstey aclaró que no realiza llamadas telefónicas para ofrecer créditos, préstamos o apoyos económicos, por lo que pidió a la población no dejarse engañar.

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Isstey aclara cómo se realizan los trámites de créditos

El Instituto recordó que todos los trámites relacionados con créditos y prestaciones económicas se llevan a cabo únicamente de manera presencial en sus oficinas o mediante programas autorizados como Isstey Móvil, donde el personal acude debidamente uniformado, identificado y utilizando mecanismos oficiales de atención.

Asimismo, enfatizó que nunca solicita depósitos, anticipos, datos bancarios, contraseñas, códigos de verificación ni información personal sensible a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

Números telefónicos reportados por derechohabientes

Como parte de las acciones preventivas, el Isstey dio a conocer algunos de los números telefónicos que han sido reportados por derechohabientes por realizar este tipo de llamadas:

999 894 0494

999 163 5878

999 890 8869

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La institución señaló que estos números fueron proporcionados por personas afectadas y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier comunicación similar.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

El Isstey recomendó a los derechohabientes seguir estas medidas para evitar ser víctimas de fraude:

Colgar de inmediato si ofrecen un supuesto crédito del Instituto.

No proporcionar datos personales, bancarios ni códigos de verificación.

No realizar depósitos o pagos a terceros.

Conservar el número telefónico desde el que se realizó la llamada.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del Isstey.

Finalmente, el Instituto reiteró que la mejor forma de protegerse es realizar cualquier trámite exclusivamente por las vías institucionales y desconfiar de cualquier ofrecimiento que no provenga de los canales oficiales.