Síguenos

Última hora

Internacional

Venezuela busca sobrevivientes a una semana de los terremotos; suman 2 mil 295 muertos

Yucatán

CFE anuncia cortes de luz en Yucatán hoy jueves 2 de julio: horarios y zonas afectadas

La CFE suspenderá el servicio de energía eléctrica este jueves 2 de julio en ocho municipios de Yucatán por trabajos de mantenimiento. Conoce el horario y las localidades afectadas.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

2 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

CFE suspenderá el servicio de luz en ocho municipios de Yucatán este 2 de julio
CFE suspenderá el servicio de luz en ocho municipios de Yucatán este 2 de julio / Especial

Habitantes de ocho localidades de Yucatán deberán tomar precauciones este jueves 2 de julio, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión temporal del suministro de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en un transformador de potencia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, tiempo durante el cual personal de la CFE realizará labores de mantenimiento en el transformador ubicado en Tahmek, con el objetivo de fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región.

Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche

Noticia Destacada

Nuevo bloqueo carretero en Atasta por falta de energía eléctrica; pobladores amenazan con mantener cerrada la vía toda la noche

Municipios de Yucatán que se quedarán sin luz este 2 de julio

De acuerdo con la información proporcionada por la CFE, el corte de energía afectará a las siguientes comunidades:

  • Hoctún
  • Hocabá
  • Sanahcat
  • Xocchel
  • Seyé
  • Holactún
  • Tahmek
  • Xtabay

La paraestatal indicó que la suspensión será temporal y que, una vez concluidos los trabajos, el suministro se restablecerá de manera habitual.

Villamadero: 30 viviendas sin energía eléctrica

Noticia Destacada

Ayuntamiento de Seybaplaya señalado por falta de apoyo

¿Por qué habrá corte de luz en Yucatán?

La CFE explicó que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro para los usuarios de la zona.

  • Desconectar aparatos electrónicos para evitar daños cuando regrese la electricidad.
  • Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.
  • Cargar con anticipación teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
  • Tomar previsiones si se utilizan equipos eléctricos indispensables para actividades laborales o personales.

Se prevé que el servicio quede restablecido alrededor de las 2:00 de la tarde, siempre y cuando las labores de mantenimiento concluyan conforme a lo programado.

Te puede interesar