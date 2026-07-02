CFE anuncia cortes de luz en Yucatán hoy jueves 2 de julio: horarios y zonas afectadas

Habitantes de ocho localidades de Yucatán deberán tomar precauciones este jueves 2 de julio, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión temporal del suministro de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en un transformador de potencia.

La interrupción del servicio se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, tiempo durante el cual personal de la CFE realizará labores de mantenimiento en el transformador ubicado en Tahmek, con el objetivo de fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región.

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Municipios de Yucatán que se quedarán sin luz este 2 de julio

De acuerdo con la información proporcionada por la CFE, el corte de energía afectará a las siguientes comunidades:

Hoctún

Hocabá

Sanahcat

Xocchel

Seyé

Holactún

Tahmek

Xtabay

La paraestatal indicó que la suspensión será temporal y que, una vez concluidos los trabajos, el suministro se restablecerá de manera habitual.

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¿Por qué habrá corte de luz en Yucatán?

La CFE explicó que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro para los usuarios de la zona.

Desconectar aparatos electrónicos para evitar daños cuando regrese la electricidad.

Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos.

Cargar con anticipación teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Tomar previsiones si se utilizan equipos eléctricos indispensables para actividades laborales o personales.

Se prevé que el servicio quede restablecido alrededor de las 2:00 de la tarde, siempre y cuando las labores de mantenimiento concluyan conforme a lo programado.