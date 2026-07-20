Tres ideas para disfrutar de la pitahaya, la fruta de temporada que refresca el Verano en Yucatán

La pitahaya es una de las frutas más esperadas de la temporada en Yucatán. Además de su sabor dulce y refrescante, destaca por su alto contenido de agua, fibra, vitamina C y antioxidantes, lo que la convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado durante los días de calor.

Durante los meses de cosecha es común encontrar pitahaya en mercados, tianguis y puestos de productores locales, donde se ofrece fresca y a precios accesibles.

Aunque muchas personas la consumen sola, también puede incorporarse fácilmente a recetas ligeras y saludables para aprovechar al máximo sus propiedades.

Si compraste pitahaya o estás pensando en hacerlo, estas son tres formas sencillas de disfrutar esta fruta de temporada en Yucatán.

1. Ensalada de pitahaya con aguacate y pepino: Una opción fresca para el almuerzo o como acompañamiento. Solo corta en cubos una pitahaya, un aguacate y medio pepino.

Noticia Destacada Heladiza Fest 2026 en Mérida: fechas, horarios y todo lo que encontrarás en el festival de helados

Para el aderezo mezcla jugo de limón, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Revuelve con cuidado para conservar la textura de los ingredientes y sirve fría.

2. Jugo de pitahaya con limón: Esta bebida es ideal para refrescarse durante las altas temperaturas.

Licúa la pulpa de una pitahaya con agua y el jugo de uno o dos limones. Si lo deseas, agrega un poco de miel o azúcar al gusto y sirve con abundante hielo para obtener una bebida natural y muy refrescante.

3. Smoothie de pitahaya: Si buscas un desayuno ligero o un snack saludable, el smoothie de pitahaya es una excelente alternativa.

Licúa una pitahaya con yogur natural o leche, agrega hielo y, si prefieres una consistencia más cremosa, incorpora medio plátano congelado. También puedes añadir semillas de chía o avena para aumentar su aporte nutricional.

Noticia Destacada Renta de casas en Yucatán: 7 señales para detectar estafas este verano

¿Por qué aprovechar la temporada de pitahaya en Yucatán?

Consumir frutas de temporada suele ser una buena opción porque se encuentran en su mejor momento de maduración, conservan mejor su sabor y normalmente tienen un precio más accesible.

En el caso de la pitahaya, su alto contenido de agua ayuda a la hidratación, mientras que su fibra favorece la digestión y sus antioxidantes contribuyen a proteger las células del organismo.

Además de ser una fruta característica de la región, la pitahaya puede disfrutarse de múltiples formas, desde recetas dulces hasta preparaciones saladas, convirtiéndose en una aliada para una alimentación fresca y saludable durante la temporada en Yucatán.