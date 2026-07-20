Gusano barrenador sigue presente en Yucatán; atienden nuevo caso en becerro de Tahdziú

Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) acudió al rancho San Bernardino en Tahdziú para brindar atención veterinaria a un becerro que presentaba una infestación de gusano barrenador en una herida.

La intervención se realizó después de que el propietario detectó la presencia del parásito y notificó de inmediato a las autoridades correspondientes. En respuesta, un médico veterinario se trasladó al rancho y aplicó el protocolo establecido para este tipo de casos, con el fin de evitar que la lesión se agravara y comprometiera la salud del animal.

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Gracias a la pronta atención, el becerro recibió el tratamiento necesario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. El dueño del rancho destacó que la respuesta de las autoridades fue rápida y oportuna, lo que permitió controlar la situación antes de que se presentaran mayores complicaciones.

Productores de la zona señalaron que este no es un caso aislado, pues en las últimas semanas se han registrado otros reportes de animales afectados por el gusano barrenador, principalmente aquellos que presentan heridas abiertas. La situación ha generado preocupación entre los ganaderos, quienes han reforzado la vigilancia de sus hatos para detectar cualquier anomalía a tiempo.

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Autoridades municipales reiteraron el llamado a los productores pecuarios para revisar constantemente a sus animales y reportar de inmediato cualquier sospecha de la presencia del parásito. Indicaron que la detección temprana y la atención oportuna son fundamentales para evitar complicaciones y frenar la propagación de esta plaga.

Asimismo, recordaron que el gusano barrenador mantiene presencia en diversas regiones de Yucatán, por lo que la vigilancia permanente y la coordinación entre productores y autoridades son esenciales para proteger la salud del ganado.