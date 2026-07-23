Festival del Salbut de Seyé 2026: fecha, qué habrá y todo lo que podrás encontrar

La tercera edición del Festival del Salbut de Seyé ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más atractivos de Yucatán durante agosto.

Además de reunir a los mejores exponentes de este tradicional antojito yucateco, el encuentro ofrecerá un corredor artesanal y de emprendimiento con productos elaborados por habitantes del municipio y sus comisarías.

¿Cuándo será el Festival del Salbut de Seyé 2026?

El Festival del Salbut de Seyé se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, con una jornada dedicada a promover la gastronomía, la cultura y el talento local.

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Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de salbutes preparados por cocineras y cocineros de la región, además de conocer y adquirir productos elaborados por artesanos y emprendedores yucatecos.

Los organizadores señalaron que esta tercera edición busca consolidar al festival como un escaparate para impulsar la economía local y fortalecer las tradiciones culinarias del municipio.

Corredor artesanal reunirá productos hechos en Yucatán

Como parte de las actividades, el festival contará con un corredor artesanal y de emprendimiento, cuya convocatoria cerró con una respuesta positiva por parte de productores de la cabecera municipal y de las comisarías de Seyé.

El comité organizador destacó que el interés de los participantes permitirá ofrecer una muestra diversa de artículos que reflejan la riqueza cultural y el trabajo de las familias yucatecas. Entre los productos que podrán encontrarse destacan:

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Textiles tradicionales.

Cosmética natural.

Joyería en filigrana.

Hamacas artesanales.

Productos elaborados con miel.

Alimentos a base de chile habanero.

Artesanías de henequén.

Juguetes tradicionales y otros artículos hechos a mano.

Los organizadores afirmaron que el Festival del Salbut de Seyé ofrecerá una experiencia que combinará sabores tradicionales con el talento de la comunidad, permitiendo que los visitantes no solo degusten uno de los platillos más representativos de la cocina yucateca, sino también apoyen a pequeños productores y emprendedores.

Con esta propuesta, el municipio espera atraer a visitantes de distintos puntos de Yucatán interesados en disfrutar de la gastronomía regional y descubrir productos artesanales elaborados por manos locales.