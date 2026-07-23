InnovaFest Mérida 2026: ¿Qué es y cómo participar por un premio de 250 mil pesos? Convocatoria y requisitos

El Premio a la Innovación Mexicana 2026, edición Mérida, lanzó su convocatoria, en el marco de InnovaFest 2026, la estrategia para el impulso y fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

"El objetivo del Premio a la Innovación Mexicana 2026 es dar visibilidad y reconocimiento al talento innovador disponible en las distintas regiones del territorio mexicano, que con su creatividad, ingenio y compromiso esté trazando un futuro más próspero, equitativo y soberano para el país".

"La convocatoria al Premio a la Innovación Mexicana se desarrollará a lo largo del año 2026 en cinco ediciones: Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Mérida y Morelos, alineadas con la celebración de InnovaFest, a fin de expandir su alcance e impacto", detalla la organización de la iniciativa, a través de un comunicado.

De acuerdo con el documento, la convocatoria está dirigida a todas las personas de nacionalidad mexicana, que residan en cualquier estado del país o en el extranjero, así como personas extranjeras con residencia permanente en México.

Los postulantes deben presentar propuestas innovadoras o proyectos de investigación y desarrollo orientados a atender desafíos de impacto regional o nacional, con soluciones accesibles que incidan en el desarrollo social y económico de México.

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"Se podrán realizar postulaciones individuales o en equipo. En el caso de proyectos desarrollados en equipo, los integrantes deberán ser en su mayoría de nacionalidad mexicana (50%+1). Por ejemplo: en un grupo de seis personas, por lo menos cuatro integrantes deberán ser mexicanos", se explica en la convocatoria.

También se especifica que las postulaciones podrán ser presentadas por personas o equipos multi y transdisciplinarios de instituciones educativas, centros de investigación, startups, empresas, polos de innovación, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general.

"Se promueve la participación de mujeres con vocación en disciplinas STEM/STEAM, así como de investigadoras, emprendedoras, empresarias e inventoras interesadas en aportar soluciones y contribuciones innovadoras en el marco de la presente convocatoria".

Para la edición Mérida del Premio a la Innovación Mexicana 2026, los desafíos regionales refieren a las necesidades y áreas de oportunidad que se identifican en las entidades del sur-sureste del país, acorde con sus fortalezas y vocaciones productivas en sectores estratégicos.

Categoría 1. Turismo sostenible y resiliencia climática

Categoría 2. Biodiversidad y recursos naturales

Categoría 3. Seguridad alimentaria y productividad agroecológica

Los ganadores, según la etapa de su proyecto, podrán ganar desde 150 mil hasta 250 mil pesos, así como premios en especie, para las mejores propuestas que se reciban.

Puedes consultar la convocatoria completa aquí: https://innovafest.mx/premio-innovacion-mexicana