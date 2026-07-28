Bienestar en tu Escuela en Yucatán: ¿Qué incluyen los paquetes escolares para primaria y secundaria?

El programa Bienestar en tu Escuela beneficiará este ciclo escolar a más de 264 mil estudiantes de educación básica en Yucatán, mediante la entrega gratuita de paquetes escolares diseñados para apoyar la economía de las familias y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con los materiales necesarios para asistir a clases.

La estrategia contempla la distribución de uniformes, útiles escolares, calzado y otros artículos indispensables para alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel primaria y secundaria.

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¿Qué incluye el paquete de Bienestar en tu Escuela?

Cada estudiante beneficiario recibirá un paquete escolar que incluye:

Un par de zapatos escolares negros.

Una mochila.

Dos camisas de uniforme unisex.

Una chamarra, que será entregada durante la temporada invernal.

Un paquete de útiles escolares acorde con el grado y nivel educativo.

Los materiales fueron definidos para cubrir las principales necesidades del regreso a clases y reducir el gasto que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar.

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Además de facilitar el regreso a clases, el programa busca disminuir la carga económica que representa la compra de uniformes, útiles y calzado escolar para los hogares yucatecos.

Con la entrega de estos paquetes, se pretende que las y los estudiantes cuenten con los artículos básicos desde el inicio del ciclo escolar, favoreciendo la permanencia escolar y promoviendo condiciones de mayor igualdad entre el alumnado.