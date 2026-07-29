Un familiar fue a invitarlo a desayunar y lo encontró sin vida; investigan la muerte de un joven en Chichimilá

Un joven de 18 años de edad fue localizado sin vida la mañana de ayer dentro de una vivienda situada en la comisaría de Chan Pich, municipio de Chichimilá, hecho que originó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad, personal de auxilio y autoridades ministeriales, las cuales iniciaron las investigaciones para establecer con precisión lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, un familiar acudió al domicilio durante las primeras horas del día con la intención de invitar al joven a desayunar. Al ingresar al inmueble lo encontró inconsciente y con lesiones de gravedad, por lo que de inmediato solicitó apoyo al número de emergencias.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente. Sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. Tras la certificación del fallecimiento, la zona fue resguardada para permitir el trabajo de los especialistas.

Elementos de la Policía Municipal de Chichimilá y de la Secretaría de Seguridad Pública establecieron un perímetro de seguridad alrededor del predio para preservar posibles indicios. Asimismo, restringieron el acceso mientras peritos y agentes investigadores llevaban a cabo el procesamiento de la escena conforme a los protocolos establecidos.

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Durante la inspección realizada por las autoridades fue localizada un arma de fuego de fabricación antigua, la cual, según información preliminar, era utilizada por la familia para actividades de caza de subsistencia. El objeto fue asegurado e incorporado a la carpeta de investigación con el propósito de que sea sometido a los análisis periciales correspondientes.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación considera la posibilidad de que el fallecimiento haya sido consecuencia de una lesión autoinfligida. No obstante, las autoridades subrayaron que esa hipótesis aún deberá ser confirmada o descartada mediante los dictámenes periciales y las diligencias ministeriales, por lo que evitaron emitir conclusiones anticipadas.

Personal de la Fiscalía General del Estado recopiló evidencias, entrevistó a personas cercanas al joven y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo, donde se practicarán los estudios legales que permitan determinar la causa precisa del deceso.

El caso quedó bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para definir las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.