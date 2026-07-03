Familias de Gran Calzada denuncian falta de avances en el caso del booster de Mayakán

Habitantes del fraccionamiento Gran Calzada acudieron ayer a las oficinas de la Agencia de Energía de Yucatán para solicitar información sobre el estado que guarda el plan de atención integral relacionado con la estación compresora -o booster- del gasoducto Mayakan, al asegurar que continúan sin conocer los resultados de los estudios técnicos y las acciones comprometidas por las autoridades.

Los colonos señalaron que buscan certeza sobre las medidas que implementará el Gobierno del Estado para atender las afectaciones que, afirman, ha provocado la operación de la infraestructura en el entorno donde habitan.

Jenny Ek, una de las vecinas afectadas, dijo que alrededor de 300 familias, principalmente de la cuarta etapa del desarrollo habitacional, enfrentan de manera directa esta problemática, aunque sostuvo que también hay reportes provenientes de las etapas 3, 5 y 6.

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“Venimos a solicitar información sobre el dictamen y el seguimiento al plan de acción que nos presentaron desde noviembre de 2025. Hasta ahora no hemos recibido una actualización”, señaló.

Sin acceso a peritajes

Los residentes expresaron que tampoco han tenido acceso a los resultados del peritaje que, aseguran, fue comprometido por las autoridades, ni conocen las conclusiones del censo realizado para evaluar las condiciones de las viviendas cercanas a la estación compresora.

Por su parte, Víctor Balam afirmó que persiste la incertidumbre respecto a las declaraciones emitidas meses atrás por el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, sobre una eventual adquisición de viviendas ubicadas en las inmediaciones del booster.

“Hasta el momento esa información sigue siendo únicamente una declaración. Lo que necesitamos es una explicación clara sobre qué acciones se van a realizar y cuál será el procedimiento”, indicó.

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Añadió que, de acuerdo con los propios vecinos que viven más cerca de la instalación, ninguno ha concretado la venta de su propiedad.

Los habitantes solicitaron que funcionarios estatales acudan directamente al fraccionamiento para sostener una asamblea informativa en la que expliquen el contenido del plan de atención, los resultados de los estudios técnicos y las alternativas que se contemplan para atender la problemática.

Respecto a la posibilidad de vender sus inmuebles, los colonos señalaron que por ahora no existe una decisión colectiva, ya que consideran indispensable contar primero con información técnica, jurídica y oficial sobre el futuro del proyecto y las medidas que adoptarán las autoridades.