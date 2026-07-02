IMSS Bienestar alerta en Yucatán por resacas durante el Mundial: estos síntomas requieren atención urgente

Ante el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas durante las reuniones para los partidos del Mundial de Futbol, el IMSS Bienestar emitió una serie de recomendaciones para disminuir los efectos de la resaca y prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo la salud, al tiempo que recordó que sus unidades médicas brindan atención gratuita a quienes presenten síntomas de alarma.

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Como primera medida, especialistas recomendaron mantener una adecuada hidratación, ya que el alcohol favorece la pérdida de líquidos y electrolitos. Beber agua de forma constante ayuda a reponerlos y puede disminuir síntomas como dolor de cabeza, sed intensa y sensación de agotamiento.

Asimismo, aconsejaron consumir alimentos ligeros una vez que regrese el apetito. El descanso también forma parte del proceso de recuperación. Dormir las horas suficientes permite al organismo metabolizar el alcohol y recuperarse de los efectos ocasionados por el exceso, por lo que los especialistas recomendaron evitar actividades físicas intensas o conducir vehículos mientras persistan los síntomas.

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Entre las manifestaciones que requieren atención médica inmediata, se mencionó dificultad para despertar o pérdida del estado de conciencia, respiración lenta o irregular y vómitos persistentes que impidan retener líquidos. , ya que pueden indicar una intoxicación alcohólica o una complicación que comprometa la vida.