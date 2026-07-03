Primaria de Kanasín aprovecha las vacaciones para renovar aulas con el programa La Escuela es Nuestra

Aunque el ciclo escolar ya concluyó y los alumnos iniciaron el período vacacional, en la primaria Juan Aldama, de la comisaría de San Antonio Tehuitz en Kanasín comenzaron los trabajos de mejoramiento de la infraestructura mediante el programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN).

Las labores consisten en la sustitución de ventanas de madera por estructuras de aluminio en cuatro aulas y en la dirección del plantel, informó el titular, Enrique Alamilla Herrera, quien precisó que las obras deberán concluir en el transcurso de la próxima semana.

El Programa La Escuela es Nuestra entrega recursos de manera directa a los comités de madres y padres de familia para realizar mejoras en planteles públicos de educación básica y media superior. Los montos asignados dependen del número de alumnos inscritos en cada escuela.

De acuerdo con el directivo, esta es la tercera ocasión en que la primaria recibe apoyo del programa, lo que ha permitido realizar diversas acciones para fortalecer la infraestructura y las condiciones de enseñanza.

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Alamilla Herrera, quien dejará la dirección del plantel al finalizar el presente ciclo para asumir una nueva encomienda en una escuela de Yaxcabá, aseguró que durante los cuatro meses que permaneció al frente de la institución se impulsaron diversas gestiones en beneficio de la comunidad escolar.

Entre las acciones realizadas mencionó la obtención de dos equipos de aire acondicionado mediante una gestión ante la empresa Crío, el reemplazo de ventiladores, la adquisición de material de oficina, la instalación de nuevas lámparas, el cambio de cortineros en todas las aulas y la pintura del edificio escolar.

Asimismo, destacó la organización de actividades con motivo del Día del Niño, de la madre y, por primera vez, un festejo por el del padre, eventos que, aseguró, fueron financiados con recursos del propio plantel.

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También informó que se adquirió un equipo de sonido profesional con un valor superior a los 12 mil pesos para fortalecer las actividades cívicas, culturales y recreativas de la escuela.

Al despedirse de la comunidad educativa, el profesor afirmó que concluye su gestión satisfecho por los resultados obtenidos y agradecido por el respaldo recibido durante su estancia en el plantel.

“Me voy con la frente en alto. A pesar de las dificultades, demostramos que con trabajo, gestión y compromiso es posible lograr mejoras en beneficio de los alumnos”, expresó.