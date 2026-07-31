Avanza la diabetes en Yucatán: suma 4 mil 800 nuevos pacientes durante el año y continúa entre las principales causas de muerte

La diabetes mellitus tipo 2 continúa ampliando su impacto en Yucatán. Durante las primeras 27 semanas del 2026 se confirmaron 4 mil 811 nuevos casos, lo que representa un incremento de 5.9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 4 mil 545 pacientes, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

Del total de diagnósticos registrados este año, 2 mil 756 corresponden a mujeres y 2 mil 55 a hombres, lo que mantiene una mayor incidencia entre la población femenina, una tendencia observada de manera constante en los últimos años.

Si bien el aumento en Yucatán es el más bajo de la Península, la enfermedad mantiene trayectoria ascendente. En Campeche los casos crecieron de 2 mil 891 a 3 mil 804, equivalente a un alza de 31.6 por ciento, mientras que Quintana Roo pasó de 4 mil 208 a 5 mil 457 pacientes, más de 29.7 por ciento, reflejando un deterioro más acelerado en ambos estados.

Noticia Destacada SSA descarta alerta por COVID-19 en Campeche, pero advierte posible aumento de contagios

En el país, la Secretaría de Salud reporta 313 mil 585 nuevos casos de diabetes tipo 2 y 315 mil 665 de todos los tipos de diabetes en lo que va del año, lo que confirma que el padecimiento sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sistema nacional de salud.

Problema latente

Especialistas señalan que el crecimiento más moderado en Yucatán podría estar relacionado con una mayor detección temprana y el fortalecimiento de los programas preventivos; sin embargo, advierten que ello no significa una reducción del problema, ya que cada año miles de personas se incorporan a un tratamiento de por vida.

La diabetes constituye además uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, ceguera, amputaciones de extremidades inferiores, infartos y accidentes cerebrovasculares, complicaciones que generan una elevada demanda de atención médica y un fuerte impacto económico para las familias.

El panorama adquiere mayor relevancia debido a que Yucatán se mantiene entre las entidades con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad del país, condiciones estrechamente vinculadas con el desarrollo de diabetes tipo 2.

Noticia Destacada Mordeduras de serpiente de cascabel en Yucatán: cómo actuar y dónde acudir

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) ha documentado que más de siete de cada 10 adultos presentan exceso de peso, mientras que el envejecimiento de la población incrementa el número de personas en riesgo.

Autoridades sanitarias insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para contener el avance del padecimiento mediante alimentación saludable, actividad física, control del peso corporal y revisiones periódicas de glucosa, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.