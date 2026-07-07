Mujeres Libres y Diversas acompaña primer caso de violencia vicaria en Campeche

A un mes de la aprobación de las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte del Congreso del Estado de Campeche, la asociación Mujeres Libres y Diversas informó que comenzó a brindar acompañamiento a un caso de violencia vicaria presuntamente ejercida por una expareja, señaló Mar Soler.

“Se trata del caso de una mujer que nos aborda, a la que le ofrecemos el acompañamiento como colectivo. Ella no pertenece a la agrupación de la diversidad; sin embargo, es mujer y está sufriendo violencia vicaria por parte de su expareja, que utiliza el sistema judicial para seguir violentando, arrebatándole a sus hijos y recurriendo a otras formas de intimidación”, manifestó Mar Soler, integrante de dicha asociación.

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Las representantes buscan revertir ante el sistema judicial la situación y lograr que se sancione al responsable de ejercer violencia vicaria contra la denunciante.

Confían en las modificaciones aprobadas a la ley, las cuales establecen mayor claridad jurídica para reforzar la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, además de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, aspectos que señalaron estarían siendo vulnerados en este caso.

El caso corresponde a una mujer del municipio capital. “No sabemos cuántos casos más de violencia vicaria existen; por eso invitamos a quienes sean víctimas a que se acerquen con nosotros, que sin dudarlo las respaldaremos”, agregó Mar Soler.

Representantes del colectivo comentaron que los casos de violencia vicaria son frecuentes en la Casa de Justicia, por lo que esperan que los jueces apliquen justicia más clara y dejen de incurrir en omisiones.

“El colectivo dará acompañamiento y solicitará el apoyo de otras instituciones para asesoría legal adecuada, porque muchas veces los asesores jurídicos locales no proporcionan la asesoría necesaria para que estos casos se resuelvan”, concluyó Mar Soler.