Tortuga carey resulta herida de gravedad tras brutal ataque de perros en Sisal

Una tortuga carey fue localizada con lesiones de gravedad, principalmente en una de sus aletas, luego de ser atacada por perros en la comisaría de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán.

El ejemplar fue encontrado durante labores de monitoreo realizadas por integrantes de la organización Áak Kuxtal, quienes dieron aviso para solicitar apoyo. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y auxiliaron a la tortuga, que posteriormente fue trasladada a Hunucmá.

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A través de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Hunucmá, el ejemplar fue canalizado al CETMAR 17 de Progreso, donde recibirá atención especializada debido a la gravedad de las lesiones que presenta.

Hasta el momento, el estado de salud de la tortuga carey es reservado, por lo que se mantiene bajo vigilancia para conocer su evolución y determinar las acciones necesarias para su recuperación.

Piden controlar a mascotas para evitar ataques a fauna silvestre

Ante este caso, autoridades y activistas hicieron un llamado a la población de Sisal y sus alrededores para mantener bajo control a sus mascotas, especialmente perros, con el objetivo de prevenir nuevos ataques contra ejemplares de fauna silvestre.

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También solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) para fortalecer las acciones de protección y conservación de la flora y fauna en esta zona costera.

La tortuga carey es una especie de gran importancia ecológica y se encuentra entre las especies de tortugas marinas que llegan a las costas de Yucatán, por lo que su protección requiere la participación de autoridades, organizaciones y habitantes de las comunidades costeras.